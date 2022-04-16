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Деятельность Байдена одобрил только 21% молодых американцев

Опрос: только 21% молодых американцев одобряет работу президента Байдена
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Только 21% молодых американцев в возрасте от 18 до 34 лет одобрительно относятся к деятельности президента США Джо Байдена. Об этом в пятницу, 15 апреля, пишет The Post Millennial со ссылкой на опрос американского университета Quinnipiac.

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Отмечается, что в общей сложности из респондентов всех возрастов только треть (33%) поддерживают действующего лидера страны, при этом 54% — высказались негативно.

Женщин, поддерживающих Байдена, по результатам опроса, больше, чем мужчин. Между тем, как сообщает издание, существует резкий разрыв в количественном соотношении между теми женщинами, у которых есть диплом хотя бы бакалавра, и теми, кто высшего образования не имеет вовсе.

Из общего количества респондентов лишь 21% молодых людей высказались в поддержку политики президента. Также указывается на тот факт, что в 2020 году именно молодые избиратели сыграли «решающую роль» в победе Байдена.

«Однако похоже, что они потеряли веру в главнокомандующего», — пишет издание.

Конгрессмен от Айовы Марианнет Миллер-Микс предположила, объясняется в материале, что основной причиной плохого рейтинга одобрения Байдена является инфляция. Американцы «чувствуют трудности» во всех сферах жизни, сказала Миллер-Микс.

Ранее в пятницу телеканал CNN сообщал о снижении рейтинга доверия к президенту США Джо Байдену до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации за прошедшие несколько дней, уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает даже о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.

По данным CNN, рейтинг доверия предыдущему американскому лидеру Дональду Трампу на соответствующем отрезке президентского срока был выше — 42%.

В пятницу ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением американского президента Джо Байдена о том, что в росте цен в США якобы виноват российский лидер Владимир Путин. Он отметил, что экономика «Зеленого нового курса» Байдена «стала сущим кошмаром для американского народа».

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