Республиканцы выступили за импичмент Байдена после его заявления о контроле оружия

После худшего, по мнению республиканской партии США, выступления президента страны Джо Байдена по вопросу ужесточения контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране, политики поддержали импичмент хозяина Белого дома. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.

«У президента Байдена этим вечером была возможность сплотить страну. Но он этого не сделал. Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием. Худшая его речь на сегодняшний день», — написал в своем Twitter-аккаунте Исса.

По мнению сторонников партии, Байден поставил под сомнение важность второй поправки конституции Соединенных Штатов, гарантирующей американцам право владеть оружием, призвав запретить в США продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним.

К критике позиции американского лидера присоединились также член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин и журналист Бенни Джонсон, написавший в Twitter, что Байден не уважает конституцию страны. Он также потребовал отставки президента. Об импичменте высказалась и обозреватель Fox News Молли Хемингуэй.

Накануне, 2 июня, Байден в ходе обращения к согражданам заявил, что вторая поправка к конституции Соединенных Штатов Америки не является абсолютом и что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия. Он также предложил поднять возраст разрешения на ношение оружия с 18 лет до 21 года.

В последнее время в США наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным ФБР, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%. На законодательном уровне Вашингтон предпринимает попытки решить проблему.

Пока американские законодатели работают над урегулированием ситуации, в США массово фиксируются связанные со стрельбой инциденты. За одну среду, 1 июня, в стране сразу в трех штатах произошли перестрелки: например, в городе Талса, Оклахома, в результате чего погибли как минимум четыре человека. До этого на школьном выпускном в Новом Орлеане от стрельбы пострадали три человека. Еще раньше, 29 мая, жертвой стрелка на фестивале в Оклахоме стал один человек, еще семеро пострадали.