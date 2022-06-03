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Байден настоял на ужесточении контроля за оборотом оружия в противовес второй поправке

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Фото: REUTERS/SOPA Images/Sipa USA/Aimee Dilger
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Вторая поправка к конституции Соединенных Штатов Америки не является абсолютом. Необходимо ужесточение контроля за оборотом оружия, о чем в четверг, 2 июня, заявил американский президент Джо Байден.

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В этой связи глава Белого дома поддержал запрет оборота штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости. В случае невозможности реализовать данную инициативу американский лидер предложил поднять возраст разрешения на ношение оружия с 18 лет до 21 года.

«Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие. В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием», — отметил американский лидер в ходе обращения к согражданам, трансляция которого опубликована на YouTube-канале Washington Post.

Вторая поправка к американской конституции гарантирует право гражданам США на хранение и ношение оружия. При этом в последнее время в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками: по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%. На законодательном уровне Вашингтон предпринимает попытки решить проблему. В то же время китайские эксперты обратили внимание на интересы американского правительства в распространении военной техники, в частности, за пределами страны, так как к одним из источников доходов США относится монетизация поставок оружия.

Пока американские законодатели работают над урегулированием ситуации, в США массово фиксируются связанные со стрельбой инциденты. За одну среду, 1 июня, в стране сразу в трех штатах произошли перестрелки: например, в городе Талса, Оклахома, в результате чего погибли как минимум четыре человека. До этого на школьном выпускном в Новом Орлеане от стрельбы пострадали три человека. Еще раньше, 29 мая, жертвой стрелка на фестивале в Оклахоме стал один человек, еще семеро пострадали.

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