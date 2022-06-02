Четыре человека погибли в результате стрельбы в Оклахоме

Как минимум четыре человека погибли в результате стрельбы в американском городе Талса, штат Оклахома. Об этом 1 июня сообщил телеканал News 9 со ссылкой на члена городского совета Талсы Джейми Фолвера.

По словам муниципального служащего, подозреваемый в стрельбе покончил с собой.

В настоящее время место преступления оцеплено, там проходят следственные действия.

Стрельба произошла в больнице Святого Франциска в Талсе ранее этим же днем. По сведениям полиции города, личность подозреваемого не установлена.