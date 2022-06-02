Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Оклахоме

Несколько человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Талса, штат Оклахома. Об этом 1 июня сообщил телеканал KVIA-TV.

Неизвестный устроил стрельбу в больнице Святого Франциска, сообщает телеканал.

«Множество людей получили ранения в результате стрельбы в медицинском здании, некоторые, к сожалению, были убиты», — приводит KVIA-TV слова капитана полиции Талсы.

Уточняется, что подозреваемый погиб в результате инцидента.

1 июня в Новом Орлеане произошла стрельба в Университете Ксавьера на празднике школьного выпускного. На церемонии находились ученики школы Морриса Джеффа. По информации правоохранителей, ранения получили минимум три человека. Там же отметили, что правонарушитель был задержан.