Соединенные Штаты Америки должны понести ответственность за распространение терроризма в пределах страны и в мировых масштабах. Проблема заключается в том, что деструктивное влияние американской стороны на сферу безопасности Вашингтон прикрывает понятием «свободы» — такими выводами в среду, 1 июня, поделились китайские аналитики на страницах газеты Global Times.

В последнее время в США наблюдается тенденция на потерю контроля над оружейными потоками, обусловленная факторами американской культуры и «устаревшей» конституцией. Так, по данным Федерального бюро расследований, только за 2021 год показатель по инцидентам со стрельбой в Соединенных Штатах отметился приростом на 52,5%. На законодательном уровне Вашингтон предпринимает попытки устранить проблему: к примеру, 13 мая президент страны Джо Байден в рамках противодействия росту преступности выделил из американского бюджета $10 млрд и рекомендовал усилить меры по обеспечению безопасности.

Авторы материала акцентировали внимание на иронии ситуации: на фоне невозможности Белого дома договориться с американским конгрессом относительно законодательной базы в целях контроля оружия внутри страны Соединенные Штаты оперативно предоставляют военную помощь Украине, в том числе пакет на $40 млрд. Своими корнями подобный парадокс уходит в различные подходы демократического и республиканского крыла к вопросам военно-промышленного комплекса и взгляды на выгоды от этой сферы.

В публикации приводятся сведения о трех военных американских корпорациях: Lockheed Martin, производителе противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые поставляются на Украину, организации, выпускающей переносные зенитный ракетные комплексы Stinger, Raytheon, которая также поставляет оружие Киеву, и Northrop Grumman. Американские законодатели владеют большим количеством акций перечисленных ведущих оборонных компаний, из чего китайские эксперты делают вывод о монетизации политиками поставок военной техники.

Распространение американского оружия за пределами границ США не вызывает взволнованности у правительства страны. Ситуация усугубляется за счет статуса государства мирового гегемона и защитника свободы и демократии, что затрудняет возможности мирового сообщества озвучить протест расползанию американского оружия. Результатом подобной риторики становится рост сепаратизма, экстремизма и терроризма в глобальных масштабах — наглядным примером данного утверждения стали регионы Ближнего Востока, Центральной Азии и Северной Африки. Кроме того, в статье Global Times от 17 мая китайские эксперты обратили внимание на использование и усиление Вашингтоном радикально настроенных правых сил в Восточной Европе в рамках противостояния с Россией. Таким образом, китайские аналитики охарактеризовали Соединенные Штаты Америки как «крупнейшего производителя терроризма» и призвали жертв американских действий обратиться с иском против правительства страны.

Бесконтрольные поставки оружия американского производства и дестабилизация в результате подобных действий были также раскритикованы Москвой. Так, 23 марта российский посол в США Анатолий Антонов охарактеризовал милитаризацию Украины как прямую угрозу безопасности европейского и мирового сообщества, предупредив о рисках использования военной техники преступными элементами против гражданской авиации. 28 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Западу о предоставлении вооружения так называемой «умеренной сирийской оппозиции», которое в последствии через черный рынок перешло под контроль боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ). Таким образом дипломат провела параллель между с текущим вооружением Украины.