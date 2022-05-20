Соединенные Штаты Америки способствуют распространению неонацизма на Украине, преподнося свою политику как защиту прав человека, свободы и демократии. Переплетенные с популизмом и расизмом, неонацистские взгляды стали «ядом общества» — такими рассуждениями поделились китайские журналисты на страницах газеты Global Times.

Как уточняется в публикации, тенденция на укрепление неонацистских взглядов наблюдается на территории всей Восточной Европы, и конкретно украинская версия подобного идеологического явления характеризуется как наиболее опасная: угроза обусловлена отведенной Киеву ролью политического эпицентра российско-американского противостояния.

Исследователь Китайской академии социальных наук Чжан Хун, объясняя феномен популярности неонацизма в Восточной Европе, указал на свойства западной части региона «всасывать потенциал развития» востока. В пример он привел Польшу: после вступления страны в Евросоюз многие польские врачи, инженеры и техники перебрались в Западную Европу, чтобы стать водителями грузовиков или строителями с парадоксально удвоенным доходом. Аналогичным образом государства Восточной Европы больше всего страдали от технических и промышленных недостатков на фоне западноевропейских стран с развивающейся экономикой. Экономическая отсталость крайне обострила у населения восточноевропейских стран чувство национальной идентичности, отметил младший сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Ифэй. Эти и другие факторы привели к усилению правых сил в восточноевропейском регионе, которые установили контроль над важнейшими структурами, в том числе судебными и правоохранительными.

Описанное положение вещей было использовано Вашингтоном, Лондоном и другими западными столицами в своих стратегических и национальных интересах, так как радикальные силы можно направить на «сопротивление российской агрессии» и использовать как «возможность вытеснить Россию с мировой арены». Таким наблюдением поделился обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман. В качестве доказательства своего утверждения он ссылается на высказывания американского министра обороны Ллойда Остина, в которых обозначается намерение «ослабить Россию».

Таким образом, Чжан Ифэй резюмирует: виновником кризиса вокруг Украины являются США — страна со «скрытым поклонением централизованной власти» и необходимостью в лидерах с экстремальными стилями в условиях экономической нестабильности, о чем свидетельствует правление 45-го американского президента от республиканского крыла Дональда Трампа, отмечается в материале Global Times от 17 мая.

В то же время китайские журналисты указывают на обратный эффект как результат американской политики, а именно конкретный инцидент со стрельбой в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате которого погибли 10 человек. Акт агрессии был совершен на почве расовой ненависти, что проливает свет на истинные настроения в стране.

Авторы материала также ссылаются на заявление президента России Владимира Путина, сделанное в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности 16 мая. Тогда российский лидер акцентировал внимание на разгуле неонацизма на Украине, который поощряется не только на государственном, но и на международном уровне — странами коллективного Запада.