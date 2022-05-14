Число погибших при стрельбе в супермаркете США достигло десяти

Минимум 10 человек погибли после того, как неизвестный вошел в супермаркет в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) и открыл стрельбу. Об этом 14 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изначально говорилось о том, что в результате стрельбы в супермаркете двое погибли и по меньшей мере девять человек были ранены. Затем появилась информация, что количество жертв выросло до восьми, среди которых сам стрелявший.

Источники телеканала NBC передавали, что преступник вошел в супермаркет Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню около 14:30 (22:30 мск) и открыл огонь. Отмечалось, что подозреваемый в стрельбе вошел в магазин с винтовкой и был одет в военную форму или бронежилет.

Кроме того, 18-летний стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

Накануне, 13 мая, неизвестный открыл стрельбу возле домашнего стадиона баскетбольного клуба НБА «Милуоки Бакс» в американском городе Милуоки. По меньшей мере двое получили ранения. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером после игры «Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс». Хозяева уступили матч. Местная полиция задержала одного подозреваемого.