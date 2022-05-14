Двое ранены при стрельбе около баскетбольного стадиона в Милуоки

Неизвестный открыл стрельбу возле домашнего стадиона баскетбольного клуба НБА «Милуоки Бакс» в американском городе Милуоки. По меньше мере двое получили ранения. Об этом 13 мая сообщает Milwaukee Journal Sentinel.

Отмечается, что инцидент в пятницу вечером после игры «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс». Хозяева уступили матч.

После окончания игры, когда посетители выходили со стадиона, раздались по меньшей мере пять выстрелов, болельщики побежали от здания, и началась давка.

По данным пожарной службы, пострадавшие мужчина и женщина находятся в стабильном состоянии.

На месте продолжают работать экстренные службы. Как отметила местная полиция, удалось задержать одного подозреваемого.

2 мая ABC News сообщал о стрельба возле спортивно-юношеской школы в Манассасе в американском штате Вирджиния, в результате получили ранения по меньшей мере три человека. Отмечалось, что во время перестрелки на стадионе возле спортшколы шел молодежный футбольный матч.

22 апреля возле средней школы Эдмунда Берка в северо-западной части Вашингтона произошла стрельба. Пострадали четыре человека, среди них один ребенок. Позже подозреваемый в стрельбе возле школы был найден мертвым.