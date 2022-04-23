Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне найден мертвым

Мужчина, подозреваемый в стрельбе возле школы Ван-Несс, в результате которой пострадали четыре человека, был найден мертвым, сообщил канал NBC News 22 апреля.

23-летний мужчина, опознанный ранее как Реймонд Спенсер был найден мертвым в одном из многоквартирных домов в том же районе, где было совершено преступление. По предварительным данным, подозреваемый покончил с собой, когда сотрудники полиции проникли в квартиру, где он находился.

22 апреля возле средней школы Эдмунда Берка в северо-западной части Вашингтона произошла стрельба. Пострадали четыре человека, среди них один ребенок.

Реймонд Ферфакс в тот же день был опознан как основной подозреваемый, его поисками занималась полиция. Представитель правоохранителей в ходе пресс-конференции отметил, что сотрудники планировали допросить его, чтобы доказать факты причастности к стрельбе.