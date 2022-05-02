Три человека пострадали при стрельбе возле спортшколы в США

В результате стрельбы возле спортивно-юношеской школы в Манассасе (штат Вирджиния, США) по меньшей мере три человека получили ранения. Об инциденте сообщает 1 мая ABC News со ссылкой на полицию.

Как передает канал, во время перестрелки на стадионе возле спортшколы шел молодежный футбольный матч.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы, сведения об их возрасте и состоянии здоровья не разглашаются.

Полиция изучает обстоятельства произошедшего. Стрелявший пока не был задержан.

По данным ABC News, это третий случай стрельбы поблизости от учебных заведений по всей стране за последнюю неделю.

Так, 28 апреля рядом со школьным стадионом в Чикаго (штат Иллинойс), где проходил бейсбольный матч, прозвучало около двух десятков выстрелов, однако никто не пострадал. Другой эпизод со стрельбой произошел 25 апреля в Норт-Чарлстоне (штат Южная Каролина), также во время бейсбольного матча.

Кроме того, 23 апреля возле средней школы Эдмунда Берка в районе Кливленд-Парк в северо-восточной части Вашингтона в результате стрельбы пострадали три человека.