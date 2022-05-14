Два человека погибли и девять пострадали при стрельбе в супермаркете в США

Двое погибли и по меньшей мере девять человек были ранены в результате стрельбы в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и свидетелей.

Как передает канал, два человека погибли на месте, девять получили ранения, при этом двое из них — в голову.

При этом канал сообщил, что стрелок транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch и опубликовал «экстремистский манифест». В нем он назвал себя «18-летним мужчиной, сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом».

Как сообщил канал CNN, полиция Буффало прибыла на место массовой стрельбы в торговом центре Tops Friendly Markets на Джефферсон-авеню.

При этом WIVB4 со ссылкой на данные полиции передал, что стрелок уже задержан.

Накануне сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу возле домашнего стадиона баскетбольного клуба НБА «Милуоки Бакс» в американском городе Милуоки. По меньшей мере двое получили ранения. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером после игры «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс». Хозяева уступили матч.

Как отметила местная полиция, удалось задержать одного подозреваемого.