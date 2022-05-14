Количество погибших при стрельбе в супермаркете США выросло до восьми

Количество человек, погибших в результате стрельбы в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), выросло до восьми. Об этом 14 мая сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции.

По словам источников, стрелок вошел в супермаркет Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню около 14:30 (22:30 мск) и выстрелил в по крайней мере восемь человек. По данным полиции, семь человек, в том числе сам стрелок, погибли сразу после произошедшего.

Еще один пострадавший находится в больнице в критическом состоянии.

Источники NBC передали, что подозреваемый стрелок вошел в магазин с винтовкой и был одет в военную форму или бронежилет.

До этого говорилось о том, что в результате стрельбы в супермаркете двое погибли и по меньшей мере девять человек были ранены. Тогда же сообщалось, что стрелок транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch и опубликовал «экстремистский манифест». В нем он назвал себя «18-летним мужчиной, сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом».

При этом полиция сообщала, что вскоре после произошедшего задержала виновника преступления.

Накануне, 13 мая, неизвестный открыл стрельбу возле домашнего стадиона баскетбольного клуба НБА «Милуоки Бакс» в американском городе Милуоки. По меньшей мере двое получили ранения. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером после игры «Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс». Хозяева уступили матч. Местная полиция задержала одного подозреваемого.