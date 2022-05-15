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В США назвали предположительную причину стрельбы в супермаркете

Предположительной причиной стрельбы в американском супермаркете названа расовая ненависть
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Фото: depositphotos.com
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Стрельба в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли десять человек, предположительно, произошла на почве расовой ненависти. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили местные власти.

«У нас в распоряжении есть свидетельства, которые указывают на то, что в предполагаемых действиях присутствовал некоторый расистский компонент», — сказал на пресс-конференции один из чиновников.

Отмечается, что большинство из десяти убитых и троих раненых были темнокожими, а задержанный стрелявший оказался белокожим.

Источники телеканала NBC передавали, что злоумышленник вошел в супермаркет Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню около 14:30 (22:30 мск) и открыл огонь. Он был одет в военную форму или бронежилет.

Кроме того, 18-летний стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

Соцсеть Twitch уже заблокировала аккаунт, с которого велась трансляция, и пообещала не допустить ее распространения.

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