Соцсеть Twitch пообещала пресечь распространение видео стрельбы в США

Социальная сеть Twitch заблокировала аккаунт нападавшего молодого человека из города Буффало, который вел на сервисе онлайн-трансляцию стрельбы в местном супермаркете, а также обязалась не допустить распространения записи. Соответствующее заявление появилось на платформе в субботу, 14 мая.

«Действие аккаунта пользователя приостановлено на неограниченный срок. Мы предпринимаем все возможные действия в связи с этим, в том числе мониторим другие аккаунты на предмет распространения данного контента», — говорится в сообщении.

Нападение произошло ранее в субботу. В результате стрельбы в одном из супермаркетов города Буффало в США погибли по меньшей мере десять человек. По версии правоохранителей, причиной атаки могла быть ненависть на почве расизма.

Источники телеканала NBC передавали, что преступник вошел в супермаркет Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню около 14:30 (22:30 мск) и открыл огонь. Отмечалось, что подозреваемый в стрельбе вошел в магазин с винтовкой и был одет в военную форму или бронежилет.

Кроме того, 18-летний стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.