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Путин указал на поощрение Западом неонацизма на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», — сказал он.

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Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

«Нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия с нацистской символикой», — отметил он.

Ранее, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал серию снимков, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото был запечатлен украинский военный с эмблемой «Мертвая голова». Спустя время фотография военнослужащего с нацистской символикой была удалена. Комментируя этот инцидент первый замглавы комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров отметил, что этот снимок связан с обелением нацизма на Украине.

Днем раннее бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес выразил мнение о том, что страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о происходящем.

Кроме того, в МИД РФ также заявляли, что страны Запада много лет игнорировали проблемы неонацизма на Украине. В частности, об игнорировании Израилем проблемы неонацизма на Украине вновь напомнила 4 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона многократно обращала внимание всех стран на эту проблему.

2 апреля Зеленский признал националистов радикальной группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) частью украинской армии. Также он отметил, что якобы некоторые из них за нарушения законов понесли наказания по решению судов.

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