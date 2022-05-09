Сенатор связал обеление нацизма на Украине с постами Зеленского к 9 мая

Снимок с изображением украинского военного, носящего на форме эмблему дивизии СС «Мертвая голова», который опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в честь 9 мая, связан с обелением нацизма в этой стране. Такое мнение выразил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Это взаимосвязанные вещи. Посмотрите, как поднимается Европа в защиту украинского неонацизма. Они считают, что всё идет замечательно и закрывают глаза на те бесчинства, которые происходят там, где прошли войска Украины и где работал «Азов» и другие националистические батальоны», — сказал Джабаров в беседе с RT.

По его словам, украинский лидер, к тому же, «никогда и не осуждал «Азов» (в отношении националисткой группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

«Однозначно, он выражает интересы тех нацистов, которые сейчас находятся у власти», — заключил первый замглавы международного комитета Совфеда.

Ранее в понедельник Зеленский опубликовал серию снимков, приуроченных ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото был запечатлен украинский военный с эмблемой «Мертвая голова». Спустя время пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.

3 апреля президент Украины признал боевиков радикальной группировки «Азов» частью украинской армии. Также он отметил, что якобы некоторые боевики за нарушения законов понесли наказания по решению судов.

31 марта МИД РФ обвинило западные СМИ в то, что они закрывают глава на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В частности, этим занимаются представители прессы в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и других странах, заявили во внешнеполитическом ведомстве.