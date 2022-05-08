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Бывший офицер ГДР обвинил Запад в поддержке неонацизма на Украине

Бывший офицер ГДР Маттес обвинил Запад в поддержке неонацизма на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Страны Запада способствовали развитию неонацизма на Украине и пытаются замалчивать многие факты о том, что сегодня происходит в стране. Об этом заявил в воскресенье, 8 мая, бывший офицер ГДР, полковник флота Герцхард Маттес.

По его словам, в Германии есть люди, которые понимают, что действительно происходит на Украине, а сам он полностью поддерживает российскую спецоперацию по защите Донбасса.

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«Мы видели, к каким ужасам привел фашизм, а также какие силы пришлось применить, чтобы победить его. Поэтому это очень опасно, что он снова появился — и фашизм, и неонацизм. Запад это развитие на Украине поддерживал и привел к этой ситуации. Мы, как бывшие военные, очень внимательно наблюдали это развитие, видели совместные учения натовских сил и украинских. Для меня важно сказать, что Запад специально развивал страну в эту сторону, чтобы настроить страну полностью против России. Поэтому лично я полностью поддерживаю российскую спецоперацию для освобождения Украины от этого нового фашизма и неонацизма», — сказал Маттес в ходе круглого стола «Россия и Европа — как сохранить историческую память», который состоялся в честь Дня Победы в Москве.

Как добавил Маттес, по окончании войны ему было восемь лет, позднее он был призван в армию и служил в ГДР. В столицу России он приехал как представитель организации бывших офицеров республики.

Ранее в этот день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мечта о едином европейском доме потерпела крах. В ходе выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) в Берлине он отметил, что для немцев 8 мая — это день благодарности, а также и день памяти о беспощадной войне на уничтожение, которую немцы вели на востоке Европы. По его словам, освобождение для Германии пришло извне, а до внутреннего освобождения предстоял еще долгий путь. Штайнмайер также выразил мнение, что ситуация вокруг Украины стала эпохальным сломом.

В Москве, в свою очередь, заявляли, что страны Запада много лет игнорировали проблемы неонацизма на Украине. В частности, об этом 4 мая вновь напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что российская сторона многократно обращала внимание всех стран на эту проблему.

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