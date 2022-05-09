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Lockheed Martin вдвое увеличит объемы выпуска ПЗРК Javelin

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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin увеличивает производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin вдвое. Такое заявление 8 мая сделал генеральный директор компании Джеймс Тайклет в эфире канала CBS.

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«Прямо сейчас наши [производственные] мощности составляют 2100 ракет Javelin в год. Мы пытаемся довести это число до 4000 в год, и потребуется несколько месяцев, может быть, даже пара лет, чтобы достигнуть этого, потому что мы должны также заставить запуститься нашу цепочку поставок», — сообщил Тайклет.

Он подчеркнул, что возможность увеличить выпуск есть, поскольку у Lockheed Martin уже есть рабочая производственная линия в Алабаме.

Кроме того, он спрогнозировал повышение спроса на ПТРК Javelin и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger со стороны США, их партнеров, а также стран Дальнего Востока.

3 мая официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США рассматривают возможность увеличения производства Javelin и Stinger в свете увеличения поставок вооружений на Украину. Изучение данного вопроса министерство обороны США осуществляло совместно с предприятиями американского военно-промышленного комплекса, подчеркнула Псаки.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В страну были доставлены, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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