В США за год на 52% выросло количество инцидентов с массовой стрельбой

Число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. Это следует из пресс-релиза Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного в понедельник, 23 мая.

«Данные об инцидентах со стрельбой за период 2017–2021 годов демонстрируют тенденцию к росту. <...> В 2021 году ФБР увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что количество смертей в прошлом году стало самым большим за последние пять лет. Общее число пострадавших, тем не менее, оказалось ниже среднего за период 2017–2020 гг.

Реклама

По данным ФБР, в 2021 году был зафиксирован 61 случай стрельбы в местах массового скопления людей. При этом в каждом инциденте фигурировал отдельный стрелок. Из них 30 были задержаны, 14 ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов, 4 убиты вооруженными гражданскими, 11 покончили с собой, один погиб в ДТП при попытке скрыться и еще один находится на свободе.

Ранее, 22 мая, стало известно о перестрелке в кальянной города Сан-Бернардино, на юго-западе США: девять человек получили ранения, один скончался. Очевидцы рассказали, что стрельба началась в помещении, потом стрелявшие переместились на территорию парковки.

17 мая губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала представить пакет законов по ужесточению оборота оружия на фоне стрельбы в Буффало, жертвами которой стали 10 человек.

14 мая президент США Джо Байден призвал городские администрации заранее подготовиться к сезонному всплеску преступности. В этот же день американский лидер распорядился выделить $10 млрд из бюджета для обеспечения безопасности и предотвращения всех форм насилия.

Кроме того, еще 2 марта Байден заявил о необходимости ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в рамках мер по борьбе с насилием. Он подчеркнул, что инициативы, связанные с проверкой потенциальных покупателей и запретом на приобретение штурмового оружия, «не нарушают Вторую поправку к Конституции США, а спасают жизни».

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.