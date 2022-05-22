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Из-за стрельбы в Сан-Бернардино один человек погиб и еще девять пострадали

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Девять человек пострадали и один погиб в результате перестрелки в кальянной в Сан-Бернардино — городе на юго-западе США. Об этом в субботу, 21 мая, сообщает телеканал CBS.

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По словам местного сержанта полиции, инцидент произошел около полуночи на Хайленд-авеню. Во время вечеринки в кальянной произошла ссора. Очевидцы рассказали, что стрельба началась в помещении, потом стрелявшие переместились на территорию парковки.

Часть пострадавших были доставлены в больницу на машине скорой помощи, кто-то смог добраться до медучреждения самостоятельно. Некоторые из жертв были несовершеннолетними. Погибшего опознали как 20-летнего местного жителя Аллена Г.

16 мая в Калифорнии в округе Ориндж произошла стрельба в пресвитерианской церкви, один человек скончался от ранений, еще пятеро пострадали. Отмечается, что был задержан подозреваемый, у него изъяли оружие.

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