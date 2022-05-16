Один погиб и пятеро пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии

В Калифорнии в округе Ориндж произошла стрельба в пресвитерианской церкви, один человек скончался от ранений, еще пятеро пострадали. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщает офис шерифа округа.

Отмечается, что был задержан один человек, у него изъяли оружие.

По данным полиции, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, у одного легкие ранения.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в этот день президент США Джо Байден, комментируя стрельбу в Буффало с 10 жертвами, заявил, что американцы должны искоренить ненависть, являющуюся «пятном на душе США».

Он также пообещал, что США сделают всё возможное, чтобы положить конец внутреннему терроризму. Как заверил американский лидер, моральная истина остается ясной: преступление на почве расовой ненависти отвратительно.

Накануне 10 человек погибли в результате стрельбы в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). Мотивом 18-летнего молодого человека, пришедшего в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть.

В настоящее время стрелок задержан, ему грозит пожизненное заключение.