Байден призвал усилить охранные меры в США из-за роста преступности

Городским администрациям США стоит позаботиться о безопасности жителей и заранее подготовиться к сезонному всплеску преступности. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил глава государства Джо Байден.

«Используйте средства, которые мы предоставили вам, для обеспечения общественной безопасности. Сделайте это до начала летнего сезона, когда уровень преступности обычно растет. Принятие мер сегодня спасет жизни завтра. Так что используйте деньги, нанимайте полицейских, создавайте свои системы экстренного реагирования, инвестируйте в проверенные решения», — сказал он во время мероприятия в Белом доме.

Ранее в этот день американский лидер распорядился выделить $10 млрд из бюджета для обеспечения безопасности и предотвращения всех форм насилия.

Предполагается, что на эти средства будут открыты 460 тыс. рабочих мест, в том числе для полицейских. Кроме того, значительная часть денег пойдет на развитие проектов экстренного вмешательства, обеспечение кризисных центров, поддержку служб охраны психического здоровья и т.д.

Ранее, 2 марта, президент Байден призвал к ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в рамках мер по борьбе с насилием. Он подчеркнул, что инициативы, связанные с проверкой потенциальных покупателей и запретом на приобретение штурмового оружия, «не нарушают Вторую поправку к Конституции США, а спасают жизни».

Кроме того, Байден высказался о критике в адрес сотрудников полиции после гибели Джорджа Флойда во время задержания в мае 2020 года (после этого в стране начались массовые протесты. — Ред.).

Он отметил, что отказ от финансирования правоохранительных органов — это не выход.