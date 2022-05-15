В Нью-Йорке могут ужесточить оружейный закон после стрельбы в Буффало

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул пообещала представить пакет законов по борьбе с оборотом оружия во вторник, 17 мая.

Ее инициатива была озвучена после произошедшей 14 мая стрельбы в городе Буффало.

«Это необходимо остановить. Во вторник мы уже запланировали объявить о всеобъемлющем пакете (законов. — Ред.) по борьбе с оборотом оружия, чтобы устранить остающиеся лазейки в нынешнем законодательстве», — транслировал телеканал CBS ее слова.

Губернатор пообещала, что власти штата Нью-Йорк сделают «всё возможное, чтобы законы были жесткими, чтобы обеспечить правоохранителям ресурсы, в которых они нуждаются».

Кроме того, Хокул прокомментировала действия стрелявшего.

«Я искренне надеюсь, что это лицо, этот сторонник превосходства белой расы, который только что совершил преступление на почве ненависти против невинных граждан, проведет остаток своих дней за решеткой. Да, я разгневана», — отметила губернатор.

Она напомнила, что в январе 2021 года создала оперативную группу по пресечению оборота оружия.

«Девять штатов объединились с нами, чтобы мы могли отслеживать, когда оружие пересекает границу», — добавила Хокул.

Стрельба в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли десять человек, произошла в субботу. Мотивом 18-летнего молодого человека, пришедшего в супермаркет, была, предположительно, расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство из десяти убитых и троих раненых были темнокожими.

Кроме того, стрелявший, перед тем как совершить преступление, опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

Стрелок был задержан полицией, ему грозит пожизненное заключение. При этом власти рассматривают возможность предъявить ему обвинение в терроризме.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.