Полиция предъявила обвинение стрелявшему в супермаркете в Буффало

Стрелявшему в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) предъявлено обвинение, молодому человеку грозит пожизненное заключение. Об этом 14 мая сообщает телеканала CNN со ссылкой на окружного прокурора Джона Флинна.

«Этот человек был привлечен к суду по обвинению в убийстве первой степени, что является высшим обвинением — обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк. Оно влечет за собой пожизненное заключение без права досрочного освобождения, самое высокое наказание в нашем штате Нью-Йорк», — сказал он.

Подозреваемый находится под стражей. Предстоит судебно-медицинская экспертиза, ее уже назначил судья.

Слушание по делу об уголовном преступлении состоится через пять дней, добавил прокурор, затем продолжится расследование

Кроме того, Флинн подчеркнул, что в настоящее время расследуются обвинения в терроризме, «другие обвинения в убийстве, также ведется работа с коллегами в федеральном правительстве, чтобы они, возможно, тоже могли предъявить обвинения».

Ранее сообщалось, что стрельба в Буффало, где погибли десять человек, предположительно, произошла на почве расовой ненависти. В частности, уточнялось, что большинство из десяти убитых и троих раненых были темнокожими, а задержанный стрелявший оказался белокожим.

Источники телеканала NBC передавали, что злоумышленник вошел в супермаркет Tops Friendly Market на Джефферсон-авеню около 14:30 (22:30 мск) и открыл огонь. Он был одет в военную форму или бронежилет.

Кроме того, 18-летний стрелявший транслировал свое нападение на видеостриминговый сервис Twitch. Перед этим он опубликовал онлайн-манифест более чем на 100 страниц, в котором назвал себя «сторонником превосходства белой расы, расистом, антисемитом», а также поклонником Брентона Тарранта, который 15 марта 2019 года открыл стрельбу в австралийских мечетях, в результате которой был убит 51 и ранено 40 мусульман.

Соцсеть Twitch уже заблокировала аккаунт, с которого велась трансляция, и пообещала не допустить ее распространения.