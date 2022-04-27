США столкнулись с проблемой при производстве ПЗРК Stinger для Украины

Вашингтон с февраля 2022 года передал Украине 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. При этом компания Raytheon, единственная, кто занимается производством ПЗРК, не может создавать их достаточно быстро, сообщило 26 апреля издание The Drive.

Сам Пентагон не закупал для себя «Стингеры» уже 20 лет, поэтому не может передать свыше уже отданного. Единственный вариант — частная компания Raytheon. Однако видя острую необходимость Киева в поставках этого вида оружия, глава компании указывает на нехватку комплектующих для производства новых ПЗРК.

«Поскольку США не покупали «Стингеры» уже 20 лет, а многие компоненты устарели, генеральный директор Raytheon Грег Хейс говорит, что компании придется переделать компоненты ракеты и головки самонаведения, если она хочет пополнить запасы, предоставленные Украине. Это займет некоторое время», — привели в The Drive слова журналистки Breaking Defense Валери Инсинны.

26 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на выступивших в комитете по вооруженным силам американской палаты представителей спрогнозировало истощение запасов государственного оружия за несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены добиваться снижения военного потенциала России. По его словам, США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, которые она сделала», имея в виду спецоперацию по защите жителей Донбасса.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал поставки оружия Киеву «примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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