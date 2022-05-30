Один человек погиб и семь ранены в результате стрельбы в Оклахоме

На фестивале под открытым небом в американском штате Оклахома неизвестный начал стрельбу, один человек погиб, еще семеро получили ранения, сообщает в воскресенье, 29 мая, Associated Press.

По информации бюро расследований штата, среди пострадавших двое несовершеннолетних. О состоянии их здоровья пока ничего неизвестно.

Уточняется, что стрелявший на данный момент не задержан, подозреваемого у полиции нет.

24 мая в начальной школе в Увальде произошла стрельба. Жертвами стали 18 детей и трое взрослых.

Нападавшим оказался 18-летний Сальвадор Рамос, ученик средней школы Увальде. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии. После произошедшего американский лидер Джо Байден выступил с призывом бросить вызов оружейному лобби.

Позже правоохранители задержали в штате Техас ученика средней школы Беркнера в городе Ричардсон, его обвинили в незаконном ношении оружия на школьной территории.