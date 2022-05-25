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Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе

Байден после стрельбы в школе Техаса заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби
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Фото: depositphotos.com
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Президент США Джо Байден 24 мая после стрельбы в начальной школе (штат Техас), в результате которой погиб минимум 21 человек, заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби.

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«Мы должны спросить [себя], когда, во имя всего святого, мы начнем противостоять оружейному лобби. <...> Пришло время превратить эту боль в действия. <...> Мы должны ясно дать понять каждому выборному чиновнику этой страны, что пришло время действовать», — сказал он, выступая в Белом доме с обращением к американцам.

До этого американский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью школьников и взрослых в начальной школе Техаса. Он также распорядился приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая.

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О стрельбе в начальной школе в Увальде в штате Техас стало известно ранее во вторник. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

Как заявили в Национальном центре контртеррористических операций, в данный момент нет оснований считать инцидент террористическим актом. Местные органы безопасности активно сотрудничают с федеральными, государственными и региональными партнерами.

Это уже второе массовое убийство в США за последние 10 дней. До этого, 14 мая, сообщалось о стрельба в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли 10 человек. Мотивом преступника, которым оказался 18-летний молодой человек, стала расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней».

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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