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Число погибших при стрельбе в школе в Техасе увеличилось до 21

Сенатор Гутьеррес: 18 детей и трое взрослых погибли при стрельбе в школе в Техасе
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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При стрельбе в начальной школе в Увальде (штат Техас, США) погибли 18 детей и трое взрослых. Об этом 24 мая заявил сенатор Роланд Гутьеррес в беседе с телеканалом CNN.

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При этом, по словам сенатора, бабушка стрелка, в которую тот выстрелил перед тем, как отправиться в школу, еще жива, но находится в критическом состоянии.

Стрельба в начальной школе в Техасе произошла ранее во вторник. Изначально сообщалось о двоих погибших детях и ранении еще 13. Затем появилась информация о 14 погибших детях и одном преподавателе.

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Кроме того, известно, что стрелок был ликвидирован полицией в процессе задержания.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою бабушку.

Как уточнили в местной мемориальной больнице, всего 15 учащихся были доставлены в отделение неотложной помощи учреждения. В настоящее время двое пациентов переведены в Сан-Антонио для лечения, а третий ожидает перевода. Кроме того, с пулевым ранением был госпитализирован 45-летний мужчина.

Кроме того, в числе раненых — два сотрудника правоохранительных органов. Полицейских госпитализировали.

Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших не приводится.

Остальные учащиеся были доставлены в Общественный центр Вилли ДеЛеона, откуда их могут забрать родители.

Объединенный независимый школьный округ Увальде сообщил, что на месте произошедшей стрельбы находятся правоохранители, и попросил местных жителей держаться подальше от учебного заведения. Местные органы безопасности активно сотрудничают с федеральными, государственными и региональными партнерами.

В Национальном центре контртеррористических операций не сочли инцидент террористическим актом.

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