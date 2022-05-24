14 учеников и учитель погибли при стрельбе в начальной школе Техаса

14 учащихся и преподаватель погибли в результате стрельбы в начальной школе в Увальде (штат Техас, США). Соответствующую информацию во вторник, 24 мая, распространяет ABC.

«Он жестоко и методично убил 14 учеников и учителя... Сам стрелок мертв. Его, предположительно, застрелили приехавшие полицейские», — заявил губернатор Техаса Грегори Эбботт на пресс-конфренции.

По словам Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также застрелил свою бабушку.

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Губернатор выразил соболезнования родственникам погибших.

Также он отметил, что в числе пострадавших — два сотрудника правоохранительных органов. Полицейских госпитализировали.

Как уточнили в местной мемориальной больнице, 15 учащихся были доставлены в отделение неотложной помощи учреждения. В настоящее время двое пациентов переведены в Сан-Антонио для лечения, а третий ожидает перевода. Кроме того, с пулевым ранением был госпитализирован 45-летний мужчина.

В Сан-Антонио добавили, что к ним направили ребенка и 66-летнюю женщину, состояние которой оценивается как критическое.

Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших не приводится.

Остальные учащиеся были доставлены в Общественный центр Вилли ДеЛеона, откуда их могут забрать родители.

Ранее стало известно о двоих погибших детях и еще 13 пострадавших при нападении.

При этом, мэр Увальде Дон Маклафлин не подтвердил данные о жертвах, сославшись на то, что пытается связаться с родителями школьников прежде, чем давать официальную информацию.

Объединенный независимый школьный округ Увальде сообщил, что на месте произошедшей стрельбы находятся правоохранители и попросил местных жителей держаться подальше от учебного заведения. Местные органы безопасности активно сотрудничают с федеральными, государственными и региональными партнерами.

Как заявили в Национальном центре контртеррористических операций, в данный момент нет оснований считать инцидент террористическим актом.

Стрельба в начальной школе в Техасе произошла ранее в этот день.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем. Корреспондент телеканала Fox News передавал, что после совершения выстрела стрелок забаррикадировался в школе.

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