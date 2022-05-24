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Двое детей погибли и еще 13 пострадали при стрельбе в школе Техаса

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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По меньше мере двое детей погибли и еще минимум 13 получили ранения в результате стрельбы в начальной школе в Увальде (штат Техас, США). Об этом 24 мая сообщает телеканал ABC.

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Как уточнили в местной мемориальной больнице, после произошедшего 13 учащихся были доставлены в отделение неотложной помощи учреждения. Кроме того, был госпитализирован и 45-летний мужчина.

Информация о состоянии здоровья пострадавших не приводится.

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Отмечается, что, по данным полиции, подозреваемый в преступлении к настоящему времени задержан.

При этом, мэр Увальде Дон Маклафлин не подтвердил телеканалу данные о жертвах, сославшись на то, что пытается связаться с родителями школьников прежде, чем давать официальную информацию.

Объединенный независимый школьный округ Увальде сообщил, что на месте произошедшей стрельбы находятся правоохранители и попросил местных жителей держаться подальше от учебного заведения.

Стрельба в начальной школе в Техасе произошла ранее в этот день. Сообщалось, что стрелявший был доставлен в полицейский участок в 13:06 по местному времени (21:06 мск).

Изначально было известно об одном пострадавшем. Корреспондент телеканала Fox News передавал, что после совершения выстрела стрелок забаррикадировался в школе.

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