Задержан стрелявший в школе в Техасе

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в начальной школе Робба в Ювальде, штат Техасс. Об этом 24 мая сообщило на своем сайте издание NY Post.

Стрелявший был доставлен в полицейский участок в 13.06 по местному времени (21.06 мск).

Связаться с представителями полиции для уточнения подробностей инцидента не удалось, и пока неясно, есть ли пострадавшие в результате инцидента

Реклама

Ювальд находится в 90 км к востоку от южной границы Мексики и примерно в 12 км к западу от Сан-Антонио. Школу закрыли примерно в 11.43 по местному времени (19.43 мск) после звуков выстрелов.

Полиция и экстренные службы штата Техас выехали на вызов о стрельбе в начальной школе. Изначально СМИ сообщали об одном пострадавшем.