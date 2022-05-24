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Задержан стрелявший в школе в Техасе

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в начальной школе Робба в Ювальде, штат Техасс. Об этом 24 мая сообщило на своем сайте издание NY Post.

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Стрелявший был доставлен в полицейский участок в 13.06 по местному времени (21.06 мск).

Связаться с представителями полиции для уточнения подробностей инцидента не удалось, и пока неясно, есть ли пострадавшие в результате инцидента

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Ювальд находится в 90 км к востоку от южной границы Мексики и примерно в 12 км к западу от Сан-Антонио. Школу закрыли примерно в 11.43 по местному времени (19.43 мск) после звуков выстрелов.

Полиция и экстренные службы штата Техас выехали на вызов о стрельбе в начальной школе. Изначально СМИ сообщали об одном пострадавшем.

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