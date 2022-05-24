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Стрельба произошла в начальной школе в Техасе

Американские СМИ сообщили о стрельбе в начальной школе в Техасе, есть пострадавшие
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Фото: ТАСС/Zuma/Austin McAfee
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Полиция и экстренные службы штата Техас выехали на вызов о стрельбе в начальной школе города Ювалде. Как минимум один человек пострадал, сообщил во вторник, 24 мая, корреспондент телеканала Fox News Билл Меллуджин со ссылкой на мэра города.

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«Департамент общественной безопасности Техаса и мэр Ювалда Дон Маклафлин сказали мне, что один человек получил ранение, стрелок побежал в [здание] школы. В департаменте говорят, что он забаррикадировался в школе», — написал журналист в своем Twitter.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее, 22 мая, стало известно о перестрелке в кальянной города Сан-Бернардино, на юго-западе США: девять человек получили ранения, один скончался. Очевидцы рассказали, что стрельба началась в помещении, потом стрелявшие переместились на территорию парковки.

До этого, 14 мая, сообщалось о стрельба в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли десять человек. Мотивом преступника, которым оказался 18-летний молодой человек, стала расовая ненависть. Такой вывод следователи сделали, поскольку большинство из десяти убитых и троих раненых были темнокожими.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованного в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней».

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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