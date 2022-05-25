Байден распорядился приспустить флаги в США после стрельбы в Техасе
Американский президент Джо Байден распорядился приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая в память о жертвах стрельбы в начальной школе в штате Техас. Соответствующее распоряжение 24 мая распространила пресс-служба Белого дома.
«Я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, <...> а также над всеми государственными зданиями и территориями <...> до заката 28 мая 2022 года», — говорится в заявлении Байдена.
Кроме того, американский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью более 20 человек в начальной техасской школе.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о намерении президента выступить с заявлением при возвращении в США из азиатского турне.
О стрельбе в начальной школе в Увальде в штате Техас стало известно ранее в этот день. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов, а также около 15 детей.
Как рассказал губернатор Техаса, стрельбу открыл 18-летний ученик средней школы в Увальде. Предположительно, его ликвидировали приехавшие на место полицейские. Также отмечалось, что до того, как открыть огонь в учебном учреждении, стрелок убил свою 66-летнюю бабушку.
Как заявили в Национальном центре контртеррористических операций, в данный момент нет оснований считать инцидент террористическим актом. Местные органы безопасности активно сотрудничают с федеральными, государственными и региональными партнерами.