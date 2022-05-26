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В Техасе задержали ученика средней школы с оружием

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Фото: соцсети
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Правоохранители задержали ученика средней школы Беркнера в городе Ричардсон (штат Техас, США), его обвинили в незаконном ношении оружия на школьной территории. Об этом сообщает 25 мая New York Post со ссылкой на департамент полиции.

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Отмечается, что полицейские получили сигнал о том, что по кварталу 1500 East Spring Valley Road движется молодой человек с чем-то, похожим на винтовку.

Правоохранители выехали на место, по указанным приметам они нашли юношу в здании учебного заведения, при этом ученик был безоружен.

Позже, уточнили в полиции, в его машине, которая находилась на стоянке по соседству со школой, обнаружили автомат Калашникова и копию винтовки AR-15.

Подробной информации о задержанном ученике не приводится.

24 мая в начальной школе в Увальде в штате Техас произошла стрельба, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. По информации губернатора штата Грегори Эббота, среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

Нападавший — 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

Позже президент США Джо Байден сообщил, что посетит в предстоящие дни Техас для встречи с семьями погибших в результате стрельбы в учебном заведении. При этом накануне глава государства обратился к гражданам Штатов с призывом бросить вызов оружейному лобби.

Кроме того, он распорядился приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованным в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых «подвижных стрелков», которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней».

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