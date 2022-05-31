В США во время школьного выпускного произошла стрельба

Стрельба произошла во время выпускного в средней школе в Новом Орлеане (штат Луизиана).

По информации правоохранителей, ранения получили минимум три человека. Там же отметили, что правонарушитель был задержан.

Инцидент произошел в Университете Ксавьера на празднике школьного выпускного. На церемонии находились ученики школы Морриса Джеффа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

24 мая в начальной школе города Ювалде произошла стрельба, пострадал один человек.

22 мая телеканал CBS рассказал о перестрелке в кальянной города Сан-Бернардино на юго-западе США, во время которой девять человек получили ранения и один скончался. Некоторые из жертв были несовершеннолетними.

Очевидцы рассказали, что стрельба началась в помещении, потом стрелявшие переместились на территорию парковки. Отмечается, что инцидент возник после ссоры.

16 мая в Калифорнии в округе Ориндж произошла стрельба в пресвитерианской церкви, один человек скончался от ранений, еще пятеро пострадали. Уточняется, что был задержан подозреваемый, у него изъяли оружие.

14 мая 18-летний молодой человек на основе своей расовой ненависти устроил стрельбу в супермаркете в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли 10 человек. Вывод о его расовой нетерпимости сделали следователи, так как большинство из 10 убитых и троих раненых были темнокожими.