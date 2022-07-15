Трамп заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

Бизнесмен и политик Дональд Трамп принял решение об участии в президентских выборах 2024 года, заявил он изданию Intelligencer — New York 14 июля.

«Ну, вообще-то я уже принял решение, поэтому больше на него ничего не влияет. Я уже всё решил», — цитирует политика журнал.

В публикации также говорится, что экс-президент уверен в своей победе, хотя прежде и сомневался, стоит ли снова ввязываться в предвыборную борьбу.

«Послушайте, я абсолютно уверен, что, если решу баллотироваться, я выиграю», — добавил Трамп.

3 июля телеканал CNN сообщил, что Трамп планирует объявить в июле о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года.

Экс-президент США намеревался сделать это 4 июля. в День независимости страны, но, как он рассказал в интервью Intelligencer, потом передумал, так как начало июля — не самое лучшее время для подобных объявлении. Многие люди в отпусках или на отдыхе.

Ранее, 12 июля, были опубликованы данные опроса издания Politico совместно с исследовательской компанией Morning Consult, результаты которых показали, что большинство граждан США не хотят, чтобы действующий президент Джо Байден и Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году.

14 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок. Она также отвергла опасения, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах в 2024 году.

До этого, 6 мая, политолог-американист Малек Дудаков сравнил рейтинг нынешнего и предыдущего президентов. Эксперт пришел к выводу, что если бы президентские выборы в США проходили сейчас, то Трамп с уверенностью обошел бы Байдена. Кроме того, он указал на результаты опросов в США, по которым Трамп довольно серьезно обходит Байдена с перевесом до 14%.