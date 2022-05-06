Американист сравнил рейтинги Байдена и Трампа в США

Политолог-американист Малек Дудаков сравнил рейтинг президента США Джо Байдена и экс-главы страны Дональда Трампа.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 6 мая, эксперт выразил мнение, что если бы президентские выборы в США проходили сейчас, то Дональд Трамп с уверенностью обошел бы действующего главу государства Джо Байдена.

«Трамп возвращается в большую политику. Это связано с выборами в конгресс, которые состоятся в ноябре. Я думаю, что по их итогам, на которых ожидается победа республиканцев, он объявит о собственном выдвижении в президенты», — отметил Дудаков.

Политолог напомнил, что рейтинг Трампа при его уходе с поста президента США был низок, но за последние 1,5 года настроение американцев изменилось.

«За последние полтора года и инфляция рекордная, и топливный кризис, и еще много негативных факторов. Проблемы накрыли США при Байдене. Отношение к Трампу пересматривается, многие уже ностальгируют по временам бывшего президента, которые кажутся относительно спокойными по прошествии времени», — рассказал американист.

Он указал на результаты опросов в США, по которым Трамп довольно серьезно обходит Байдена с перевесом до 14%.

Оценил Дудаков и отношения США с РФ в случае возвращения Трампа на пост американского президента. По его мнению, в этом случае политика США в отношении России будет меняться. Он напомнил, что во время своего президентства Трамп старался выступать в роли миротворца, когда «пытался помирить Израиль и арабский мир, пытался помирить Косово, Сербию и Албанию, пытался заключить договор по Северной Корее».

«Если он одержит победу на выборах, то у его команды будет мотивация показать, что они более эффективны, чем Байден», — сказал американист.

Между тем он отметил, что нельзя давать стопроцентный прогноз на победу Трампа, потому что до выборов еще остается время.

5 мая американский сенатор-республиканец Митт Ромни допустил участие Трампа в президентских выборах в 2024 году. В апреле Дональд Трамп во время митинга в Северной Каролине допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года, однако официального заявления не сделал.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, уже сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. В начале возможного второго срока ему будет 82 года.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

2 мая Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Небраске заявил, что Джо Байден причинил вреда Соединенным Штатам больше, чем пять худших американских глав государства вместе взятых, отмечает телеканал «Звезда». Также Трамп отметил, что нынешний глава государства ответственен за события на Украине. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация несет в себе риск развязывания новой мировой войны.

19 апреля американская газета The Hill сообщила, что действующий президент США Джо Байден рассказал бывшему американскому лидеру Бараку Обаме о планах по выдвижению своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года, пишет НСН.