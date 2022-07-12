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Большинство американцев высказались против переизбрания Байдена и Трампа

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Большинство граждан США не хотят, чтобы действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные опроса издание Politico совместно с исследовательской компанией Morning Consult, который проводился в период с 8 по 10 июля.

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Согласно результатам, 64% опрошенных американцев заявили, что не хотят видеть действующего главу Белого дома в списках кандидатов на пост главы государства в 2024 году, при этом 46% респондентов посчитали, что Байдену точно не надо баллотироваться на второй срок, а 18%, что, возможно, не стоит.

При этом 61% принявших участие в исследовании указали, что экс-президенту США также не следует вновь выдвигать свою кандидатуру. 48% уверены, что Трампу стоит воздержаться от попыток вернуться в Белый дом, 13% высказались против, но с меньшей категоричностью.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд, опустившись до 30%. Также 71% американцев заявил, что не хочет видеть его в качестве кандидата в президенты на выборах в 2024 году. При этом Трампа поддерживают 26% граждан.

Как объяснил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, падение рейтинга нынешнего главы Белого дома вязано с внутренними проблемами, которые наблюдаются в стране.

Также эксперт отметил, что Байден тянет вниз всю Демократическую партию. Как подчеркнул Лозанский, нет почти никаких сомнений, что ее ждет «катастрофический разгром» на выборах в конгресс в ноябре этого года.

14 июня в администрации Байдена подтвердили его намерение баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

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