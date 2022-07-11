Американист объяснил рекордное падение рейтинга Байдена

Рекордное падение рейтинга президента США Джо Байдена связано с внутренними проблемами, которые наблюдаются в стране. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«На данный момент падение рейтинга связано с внутренними проблемами — инфляция, отдельно рост цен на бензин, кризис на южной границе и так далее. Внешние проблемы такой большой роли не играют. Американцы за исключением людей, которые разбираются в проблемах безопасности, <…> за международными кризисами так сильно не следят. Таким образом, получается, что вопросы внешних угроз — на втором плане, а на первом — внутриэкономические проблемы, которых становится всё больше», — пояснил он.

По словам американиста, вслед за своим рейтингом Байден тянет вниз всю Демократическую партию. Как подчеркнул Лозанский, нет почти никаких сомнений, что ее ждет «катастрофический разгром» на выборах в конгресс в ноябре этого года.

На этом фоне уже звучат призывы к отставке действующего главы Белого дома, а также формируются списки потенциальных кандидатов на предстоящих президентских выборах в 2024 году, добавил он.

«Есть еще 25-я поправка к конституции, которая позволяет отставить президента от исполнения функций. В нынешних условиях возможны любые форс-мажоры», — заключил эксперт.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll, рейтинг одобрения Байдена установил новый антирекорд, опустившись до 30%. Также 71% американцев заявил, что не хочет видеть его в качестве кандидата в президенты на выборах в 2024 году. При этом бывшего американского лидера Дональда Трампа поддерживают 26% граждан.

Как отметил американский журналист Дуглас Мюррей, в последние шесть месяцев администрация Байдена пытается свалить все проблемы США на российского президента Владимира Путина, однако «американцы на это не покупаются». Он добавил, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более «зеленую» политику. В результате этого вынужден «ездить по всему миру, умоляя других обеспечить его граждан нефтью».

Опросы общественного мнения, которые проводились в июне, показали, что многие американцы считают Байдена слишком старым. Как заметил обозреватель The New York Times Питер Бейкер, к концу второго срока в случае переизбрания президенту США будет 86 лет. По его мнению, возраст может стать помехой не только для принятия решений, но и для длительных поездок, предусмотренных предвыборной кампанией.

При этом 14 июня в администрации Байдена подтвердили его намерение баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.