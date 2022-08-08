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Advance рассказала о пощечине Саудовской Аравии президенту Байдену

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Фото: REUTERS/Mandel Ngan
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Американский президент Джо Байден «получил унизительную пощечину» от Саудовской Аравии. Так хорватская газета Advance назвала окончательное решение ОПЕК+ (основным игроком в организации является Саудовская Аравия) по увеличению добычи нефти на 100 тыс. баррелей в день.

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«Мир ежедневно потребляет около 100 млн баррелей нефти. Иными словами, увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое», — говорится в сообщении.

Издание также подчеркнуло, что ОПЕК+ уже поднимала этот показатель еще за месяц до визита Байдена — на 648 тыс. баррелей в день. Эксперт в области нефтяных рынков Мэтт Смит счел в беседе с газетой решение организации «пощечиной администрации Байдена».

В материале также отмечается, что падение стоимости нефти, которое наблюдается в последние дни, никак не связано с «миниатюрным» увеличением добычи нефти странами ОПЕК+. По мнению газеты, сейчас в мире усиливается страх из-за рецессии, которая может обрушиться до конца этого года на ряд стран. Из-за этого и сокращается спрос на энергоносители.

16 июля Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что США намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. По итогам визита в Саудовскую Аравию он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти.

В тот же день наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман сказал, что, если США будут продолжать придерживаться курса навязывания своих ценностей другим странам, они рискуют потерять всех союзников, кроме членов блока НАТО.

На следующий день после визита американского лидера эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что политика США на Ближнем Востоке стала провальной. Поэтому Саудовская Аравия не станет портить отношения с Россией в рамках ОПЕК+, но может лишь в очень ограниченных объемах нарастить добычу.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК+ Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой РФ нефти, нет. Он говорил, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

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