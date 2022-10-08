Байден обвинил РФ и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Саудовская Аравия виноваты в росте цен на бензин в стране. Об этом он сообщил 7 октября, выступая на заводе Volvo Group с речью, посвященной развитию национальной экономики.

«Я смог снизить цену на бензин более чем на 1,6$ (за галлон. — Прим.), но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия. <…> Цены на рецептурные препараты, на здравоохранение и энергетику будут расти», — сказал Байден, выступление которого транслировалось на Youtube-канале Белого дома.

Президент также отметил, что правительство прикладывает все усилия для увеличения рабочих мест в стране, привлечения инвестиций в компании и борьбы с инфляцией.

По словам Байдена, если республиканцы по итогам промежуточных ноябрьских выборов в США получат контроль над Конгрессом, то «победы» его правительства будут отняты, а стоимость потребительной корзины будет расти.

6 октября обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу написал, что соглашение стран ОПЕК и России о снижении добычи нефти стало унижением для Байдена.

Автор отмечал, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также укрепление ее связей с Россией.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.