Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Общество
Гросси анонсировал увеличение числа экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Мир
Минфин США подтвердил планы по введению потолка цен на нефть из РФ
Политика
Опубликован текст Конституции с освобожденными территориями в составе РФ
Армия
Истребители ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Мир
СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве из-за учений для саперов
Мир
Посла РФ в Молдавии вызвали в МИД для знакомства с позицией Кишинева по референдумам
Происшествия
Школьница получила ранения в результате удара ВСУ по Херсону
Мир
Экс-советник Трампа указал на желание США видеть РФ в НАТО
Мир
Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС
Экономика
Saudi Aramco снизила цены на нефть для Европы и повысила для США
Сюжет:

СМИ сообщили об унижении Байдена после соглашения ОПЕК и России

The Telegraph: Байден унижен из-за решения России и ОПЕК сократить добычу нефти
0
Фото: REUTERS/Lisa Leutner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соглашение стран ОПЕК и России о снижении добычи нефти стало унижением для президента США Джо Байдена, заявил обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу в статье, опубликованной 6 октября.

Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи
Как это повлияет на котировки

Автор отмечает, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также на укрепление ее связей с Россией.

«Это глубокое унижение для Джо Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное», — напомнил Марлоу.

В статье также говорится, что эксперты не в силах оценить будущий эффект от нового соглашения, в том числе из-за того, что Вашингтон может ввести контрмеры. Однако решение демонстрирует желание ОПЕК и Саудовской Аравии противопоставить себя НАТО, резюмирует Марлоу.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022