СМИ сообщили об унижении Байдена после соглашения ОПЕК и России

Соглашение стран ОПЕК и России о снижении добычи нефти стало унижением для президента США Джо Байдена, заявил обозреватель британской газеты The Telegraph Бен Марлоу в статье, опубликованной 6 октября.

Автор отмечает, что такое решение показывает ухудшение отношений США с Саудовской Аравией, а также на укрепление ее связей с Россией.

«Это глубокое унижение для Джо Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное», — напомнил Марлоу.

В статье также говорится, что эксперты не в силах оценить будущий эффект от нового соглашения, в том числе из-за того, что Вашингтон может ввести контрмеры. Однако решение демонстрирует желание ОПЕК и Саудовской Аравии противопоставить себя НАТО, резюмирует Марлоу.

Страны ОПЕК+ приняли решение по нефти на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября. Из него следует, что страны должны сократить производство черного золота с ноября на 2 млн баррелей в сутки. На фоне новости стоимость Brent поднялась выше отметки $93 за бочку. В ближайший месяц цена может вырасти до $100 за баррель, спрогнозировали аналитики.

Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, исходя из этого в 2022 году Россия добудет порядка 530 млн т нефти и газового конденсата, в 2023-м — 490 млн т.

4 октября стало известно, что сокращение добычи нефти стран ОПЕК+ может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Отмечается, что глава Белого дома не смог убедить принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.