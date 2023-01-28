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Глава минфина США предупредила о катастрофических последствиях дефолта в стране

Глава минфина США Джанет Йеллен предупредила о катастрофических последствиях в случае дефолта в стране
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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Предполагаемый дефолт в США, угроза которого в стране становится всё более реальной, приведет к разрушительным последствиям и полной катастрофе в экономике. Об этом 28 января заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.

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«Это будет разрушительным, это катастрофа», — ответила она на вопрос агентства Axios.

Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать, потому что за предполагаемым дефолтом экономика США столкнется с растущей по спирали рецессией и заодно с финансовым кризисом.

Расходы государства должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям, считает Йеллен. При этом одновременно сократятся и траты населения, которое будет испытывать психологические последствия и начнет еще сильнее контролировать свои расходы.

Глава минфина подчеркнула, что ответственность за то, чтобы найти выход из ситуации и поднять потолок госдолга, несут президент США Джо Байден и руководство конгресса.

Ранее 28 января политолог Юрий Светов резюмировал, что западные страны не будут жалеть денег для отправки новой техники на Украину, в связи с чем в США даже начнут выпускать дополнительные деньги. Даже если государственный долг составит при этом не $31 трлн, а $32 трлн.

До этого, 20 января, Йеллен предупредила о риске глобального финансового кризиса из-за отсутствия возможности американских властей платить по своим обязательствам. Она добавила, что возможное понижение рейтинга долговых обязательств страны, несомненно, подорвет роль доллара как резервной валюты.

Днем ранее министр сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.

Еще 11 декабря 2022 года Йеллен заявляла, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. При этом она отметила хорошее состояние американской банковской системы, бизнеса.

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