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Маккарти обсудил с Байденом вопросы госдолга и предотвращения дефолта

Спикер палаты представителей Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для США
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Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
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Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для США. Соответствующее заявление он сделал 1 февраля по итогам встречи с президентом Джо Байденом.

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«Самая большая угроза для Америки — это наш долг. Наш долг сейчас составляет 120% от ВВП, а это означает, что он превышает по объему нашу экономику. Это больше, чем когда-либо в американской истории», — сказал Маккарти по итогам встречи.

Конгрессмен добавил, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. Однако в стране существуют проблемы с расходами.

Маккарти подчеркнул, что настроен оптимистично, несмотря на то что ни одна из сторон не взяла на себя никаких обязательств.

«Я не хочу вкладывать в его уста никаких слов. У нас был час разговора об этом, который, как мне показалось, был очень хорошей дискуссией. <…> Я думаю, что есть возможность прийти к соглашению», — сказал он.

Белый дом сообщил, что на встрече 1 февраля Джо Байден и Кевин Маккарти обсудили вопросы, касающиеся потолка государственного долга.

Отмечается, что в ходе разговора Байден «ясно дал понять, что, как подтвердили и лидеры обеих партий в конгрессе, их общий долг — не допустить беспрецедентного и экономически катастрофического дефолта».

При этом американский лидер «приветствует отдельные дискуссии с лидерами конгресса о том, как сократить дефицит и контролировать государственный долг, продолжая при этом развивать экономику», говорится в сообщении.

Президент и спикер договорились продолжить беседу.

Ранее, 28 января, глава американского минфина Джанет Йеллен предупредила, что риск дефолта в США становится всё более и более реальным. По ее словам, в случае наступления дефолта страну будет ждать катастрофа, потому что после дефолта США могут настигнуть растущая по спирали рецессия и финансовый кризис.

20 января Йеллен предупредила о риске глобального финансового кризиса из-за отсутствия возможности американских властей платить по своим обязательствам. Она добавила, что возможное понижение рейтинга долговых обязательств страны подорвет роль доллара как резервной валюты.

За день до этого Йеллен сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.

Кроме того, 11 декабря Йеллен заявляла, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. При этом она отметила хорошее состояние американской банковской системы, бизнеса.

В октябре госдолг США впервые в истории превысил $31 трлн. На 3 октября совокупный долг страны превышал $31 трлн, из которых свыше $24 трлн приходилось на частных лиц. Кроме того, $6,8 трлн уходит на внутригосударственные холдинги.

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