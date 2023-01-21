Минфин США предрек финансовый кризис из-за дефолта в стране

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о риске глобального финансового кризиса из-за отсутствия возможности американских властей платить по своим обязательствам. Об этом она заявила в пятницу, 20 января, в интервью телеканалу CNN.

«Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис», — сказала Йеллен.

Она добавила, что возможное понижение рейтинга долговых обязательств страны несомненно подорвет роль доллара как резервной валюты.

Накануне Джанет Йеллен сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.

Ранее, 16 января, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что рецессия в США может оказаться губительной для сырьевых, финансовых, фондовых рынков, а также негативно отразится на других отраслях. по его словам, всё зависит от глубины рецессии и темпов восстановления.

Еще 11 декабря министр финансов США заявляла, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. При этом она отметила хорошее состояние американской банковской системы, бизнеса.

Между тем еще в ноябре сообщалось, что домохозяйства США в среднем тратят в месяц на $433 больше, чем в прошлом году. Так, розничные цены на продукты, бензин и товары первой необходимости удалось выяснить, что куриные яйца подорожали на 43%, масло — примерно на 33%, молоко и хлеб — на 15%. Бензин стал дороже на 17,5%.