Реклама
Прямой эфир
Спорт
РФС обсудит с УЕФА возвращение россиян на международные турниры
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
Мир
Полянский призвал ООН к объективности и независимости
Армия
Рогов сообщил о продвижении ВС РФ в Запорожской области
Мир
Байден пообещал Украине всю необходимую ей военную помощь
Происшествия
В Московской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Происшествия
ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
Мир
Воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины
Армия
Военные медики извлекли из тела российского солдата минный взрыватель
Мир
В США предрекли завершение конфликта на Украине за столом переговоров
Общество
В московском метро пассажир упал и погиб на станции «Котельники»
Мир
США обвинили российского бизнесмена Осипова в обходе санкций

Минфин США предрек финансовый кризис из-за дефолта в стране

Глава Минфина США Йеллен: дефолт в США может спровоцировать глобальный финансовый кризис
0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о риске глобального финансового кризиса из-за отсутствия возможности американских властей платить по своим обязательствам. Об этом она заявила в пятницу, 20 января, в интервью телеканалу CNN.

Рецессия Шредингера: что случилось с экономикой США
Цифры свидетельствуют об экономическом спаде, но правительство отрицает очевидное

«Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис», — сказала Йеллен.

Она добавила, что возможное понижение рейтинга долговых обязательств страны несомненно подорвет роль доллара как резервной валюты.

Накануне Джанет Йеллен сообщила, что минфин США задействовал чрезвычайные меры для того, чтобы избежать дефолта в связи с достижением потолка госдолга. Так, в этот же день стало известно, что суммарный госдолг США приблизился к $31,5 трлн.

Ранее, 16 января, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что рецессия в США может оказаться губительной для сырьевых, финансовых, фондовых рынков, а также негативно отразится на других отраслях. по его словам, всё зависит от глубины рецессии и темпов восстановления.

Еще 11 декабря министр финансов США заявляла, что в 2023 году в стране может начаться рецессия. При этом она отметила хорошее состояние американской банковской системы, бизнеса.

Между тем еще в ноябре сообщалось, что домохозяйства США в среднем тратят в месяц на $433 больше, чем в прошлом году. Так, розничные цены на продукты, бензин и товары первой необходимости удалось выяснить, что куриные яйца подорожали на 43%, масло — примерно на 33%, молоко и хлеб — на 15%. Бензин стал дороже на 17,5%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023