Аналитик рассказал о последствиях рецессии в США для мира

США являются крупнейшей экономикой мира, поэтому рецессия в этой стране окажется губительной для сырьевых, финансовых, фондовых рынков, а также негативно отразится на других отраслях. Об этом генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил в понедельник, 16 января.

По словам эксперта, вопрос в том, насколько серьезной окажется рецессия. Падение экономики может наблюдаться в двух кварталах, но оказаться неглубоким и с быстрым восстановлением, и тогда влияние на мировые рынки будет некритичным.

«Так что всё зависит от глубины рецессии и темпов восстановления. Именно с этим окажется связано поведение инвесторов, поиск защитных активов», — сказал аналитик в разговоре с Lenta.Ru.

Самиев отметил, что прежде всего влияние идет на товарные рынки.

«Америка закупает сырье, энергоресурсы, металлы, всё что угодно. И наоборот — поставки из США играют огромную роль, поскольку страна является одновременно и крупным экспортером, и импортером. Снижение показателей в любом направлении скажется на спросе и предложении», — отметил аналитик.

Самиев обратил внимание на то, что США также обладают большой властью на финансовых рынках, рынках капитала, а доллар является ключевой резервной валютой в мире.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что американские экономисты оценивают вероятность рецессии в США в 2023 году в 61%, пишет Life.Ru.

Несмотря на снижение инфляции в Соединенных Штатах, рост процентных ставок спровоцирует спад в экономике. В исследовании принял участие 71 специалист, передает «Федеральное агентство новостей».

13 января старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов рассказал «Известиям» о трех возможных вариантах развития экономики США.

По его словам, базовым сценарием является умеренная рецессия, так как уже в настоящее время экономическая активность по отдельным опережающим показателям сокращается с темпом, характерным для спада в экономике.

Эксперт уточнил, что индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (Institute for Supply Management) в декабре упал с 56,5 до 49,6 пункта. Кроме того, аналогичный показатель для производственного сектора упал с 49 до 48,4 пункта. Эти показатели указывают на охлаждение экономики страны. Денисламов добавил, что в I квартале 2023-го ожидается околонулевая динамика ВВП.

Днем ранее директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил, что в США наблюдается переход к замедлению экономики, в то время как в Европе базовым сценарием в настоящее время является стагфляция.