Глава ЕЦБ предупредила о негативных последствиях в случае дефолта США

Если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Об этом 16 апреля сообщила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в эфире CBS.

«Я просто не могу поверить, чтобы они допустили такую ​​большую, большую катастрофу из-за дефолта Соединенных Штатов Америки по своему долгу. Это невозможно. Но если это произойдет, будут очень негативные последствия не только для этой страны, где пошатнулось бы доверие, но и для всего мира», — сказала она.

Лагард добавила, что, если демократы и республиканцы, не смогут выйти из зашедшей в тупик ситуации относительно согласования уровня госдолга, наступят глобальные последствия. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

Ранее, 12 апреля, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

Как отмечала глава американского минфина Джанет Йеллен еще 22 марта, если конгресс не согласует повышение потолка госдолга, в США наступит финансовая катастрофа. Еще одним неутешительным последствием станет потеря доверия мировой арены к Соединенным Штатам как к самой безопасной стране и к национальной валюте, добавила она.

Между тем, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, желание американского минфина повысить госдолг похож на анекдот и новое дно экономики. 23 марта она высмеяла поведение США, заявив, что «банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в «лидерах».

До этого, 21 марта, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что американский банковский карточный домик разваливается. Это свидетельствует о начале конца существующей политико-экономической модели США.