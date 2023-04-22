В Белом доме встревожены угрозой дефолта из-за отказа Байдена от диалога с Маккарти

Некоторые представители администрации американского лидера Джо Байдена встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти. На это указала газета Politico в субботу, 22 апреля.

«Внутри администрации существуют некоторые различия в уровне тревоги, поскольку высокопоставленные чиновники, занимающиеся экономическими вопросами, в частном порядке выражали большую озабоченность серьезной возможностью дефолта чем те, чьи компетенции — политика», — говорится в материале.

Так, утверждается, что между Байденом и Маккарти отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по вопросу повышению потолка госдолга. Издание отмечает, что политики общаются только «на публике» во время выступлений для СМИ, передает «Газета.Ru».

Некоторые демократы, как сообщают источники газеты, призывают Байдена вступить в контакт с Маккарти как можно раньше. Однако Байден на это лишь заявляет, что он открыт для двухпартийной сделки по расходам, но только после того, как законодатели санкционируют чистое увеличение потолка долга. Что касается Маккарти, то и и тут есть сомнения, готов ли он к диалогу, отмечают авторы материала.

«Некоторые помощники считают, что для того, чтобы спикер смягчился, потребуется растущее давление со стороны бизнес-сообщества», — отмечается в статье.

19 апреля американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак 17 апреля назвал запредельной долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале совокупный размер американского федерального долга превысил $31 трлн, что побило предыдущий рекорд, составив 125% валового внутреннего продукта (ВВП). По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие.

За день до этого глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. В связи с этим глава ЕЦБ призвала задвинуть политические настроения на задний план и соблюсти «высшие интересы нации».

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.