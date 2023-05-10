Экономист Григорьев оценил вероятность дефолта в США

Вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, но можно предположить, что республиканцы пойдут на это для ослабления демократов. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в среду, 10 апреля.

Он отметил, что для того, чтобы избежать его, американским законодателям достаточно поднять планку потолка госдолга.

«Разговоры о том, поднимут потолок долга или не поднимут, — это элемент внутриполитического торга США, который происходит регулярно. Уже многократно это было, и две партии обычно приходят к согласию относительно этого момента, потому что это общие интересы всех политических сил в США», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения, чтобы ослабить президента страны Джо Байдена и свалить демократов.

«Тогда Америка не то чтобы совсем потеряет возможность привлекать деньги на рынок капитала, но ее возможности существенно снизятся. Это подорвет доверие к американской экономике, к американской валюте. Это нанесет очень серьезный ущерб. В общем-то репутацию исправного плательщика США потеряют», — отметил Григорьев.

Он высказал сомнение, что республиканцы пойдут на такой риск только для того, чтобы резко ослабить позиции демократов и лишить их шанса на выборах.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США, передает НСН.

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно, передает RT.

2 мая в Белом доме заявили, что Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса, и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

До этого, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.